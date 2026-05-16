Украинские боевики не смогли повторить операцию "Поток" ВС РФ и застряли в трубе SHOT: ВСУ застряли в трубе, пытаясь повторить операцию "Поток" ВС РФ

Москва16 мая Вести.Украинские боевики попытались повторить операцию ВС РФ "Поток", однако траншея обвалилась и они погибли. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в темное время суток несколько дней подвозили к месту, где они должны были прокопать тоннель.

Украинские солдаты пробили только пять метров в длину, после чего проход разрушился на глубине в 5-6 метров. На месте нашли только останки боевиков ВСУ, засыпанные слоем земли.

В начале марта 2025 года бойцы сводного штурмового отряда ВС РФ, преодолев 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. Это привело к коллапсу украинской обороны и последующему стремительному освобождению приграничных территорий Курской области.