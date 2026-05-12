Москва12 маяВести.Операторы дронов ВСУ в Сумской области уничтожили своих штурмовиков, пытавшихся форсировать реку Псел, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Как отметили силовики, несколько штурмовых групп украинской армии пытались форсировать реку Псел, но безуспешно.
Вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной бойцам "Севера" территорииговорится в сообщении
Ранее в силовых структурах РФ сообщали, что в Харьковской области двое военных ВСУ были убиты собственными заградительными отрядами при попытке самовольно оставить позиции.