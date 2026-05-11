Москва11 маяВести.В Харьковской области двое военнослужащих ВСУ были убиты заградительными отрядами при попытке самовольно оставить позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Шестировки, когда солдаты 159-й отдельной механизированной бригады предприняли попытку дезертирства
Двое украинских солдат были убиты собственными заградительными отрядами, троим удалось укрыться в лесном массиве, остальные вернулись на опорный пунктцитирует агентство слова своего собеседника
Ранее стало известно, что с начала 2026 года около 70–80 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно оставили свои части.