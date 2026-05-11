РИА Новости: заградотряды убили двух солдат ВСУ при попытке дезертирства

Заградотряды убили двух солдат ВСУ при попытке дезертирства РИА Новости: заградотряды убили двух солдат ВСУ при попытке дезертирства

Москва11 мая Вести.В Харьковской области двое военнослужащих ВСУ были убиты заградительными отрядами при попытке самовольно оставить позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Шестировки, когда солдаты 159-й отдельной механизированной бригады предприняли попытку дезертирства

Двое украинских солдат были убиты собственными заградительными отрядами, троим удалось укрыться в лесном массиве, остальные вернулись на опорный пункт цитирует агентство слова своего собеседника

Ранее стало известно, что с начала 2026 года около 70–80 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно оставили свои части.