ВСУ направят заградотряды к Волчанску для поимки дезертиров и работников ЖКХ

Москва5 апр Вести.Командование украинских вооруженных сил планирует перебросить в район Гонтаровки в Харьковской области несколько заградительных отрядов, чтобы ловить дезертиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, отряды военной службы правопорядка на волчанском направлении должны поймать дезертиров из нескольких бригад ВСУ и не допустить побега харьковских работников ЖКХ, принудительно привлеченных к оборудованию позиций южнее Заречного. К использованию труда гражданских лиц ВСУ пришлось прибегнуть из-за нехватки военных, так как те массово притворяются больными, чтобы избежать командировки в прифронтовую зону.

На волчанском направлении командование ВСУ планирует перебросить в район Гонтаровки несколько отрядов военной службы правопорядка (аналог военной полиции) для поимки дезертиров из состава 113-й, 120-й отдельных бригад теробороны и 159-й отдельной мехбригады ВСУ сказал источник агентства

В январе, выступая в Верховной раде, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что число уклонистов от военной службы в стране достигло 2 миллионов человек, еще 200 тысяч самовольно покинули воинские части.