В РФ заявили, что на Украине "полицаи" загоняют жителей на принудительные работы

Москва5 апр Вести.Российские силовые структуры сообщили РИА Новости о случаях принудительных работ в Харьковской области Украины. По информации собеседника агентства, в Изюмском районе украинские "полицаи" под видом эвакуации загоняют трудоспособных жителей сёл Студенок и Яремовка на оборудование военных позиций.

Как сообщается, украинские власти организовали принудительную эвакуацию местного населения. Однако вместо вывоза из опасных зон, трудоспособные граждане вынуждены заниматься обустройством оборонительных сооружений. Данные о принудительных работах были предоставлены российскими силовыми ведомствами.