Москва6 апрВести.Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) направило подразделения Национальной гвардии в Харьковскую область для поиска дезертиров.
Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, часть бойцов Национальной гвардии войдет в состав оперативных групп, а других будут задействовать для выполнения карательных задач по отношению к тем беглым военнослужащим, которых удастся поймать.
Источник добавил, что решение привлечь нацгвардейцев связано с тем, что украинская военная полиция не может оперативно реагировать на случаи дезертирства.
Ранее стало известно о случаях, когда дезертиры из рядов ВСУ отрубали себе пальцы, чтобы избежать возвращения в украинскую армию.