РИА Новости: карать дезертировавших из ВСУ под Харьковом направили нацгвардейцев

Москва6 апр Вести.Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) направило подразделения Национальной гвардии в Харьковскую область для поиска дезертиров.

Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, часть бойцов Национальной гвардии войдет в состав оперативных групп, а других будут задействовать для выполнения карательных задач по отношению к тем беглым военнослужащим, которых удастся поймать.

Источник добавил, что решение привлечь нацгвардейцев связано с тем, что украинская военная полиция не может оперативно реагировать на случаи дезертирства.

Ранее стало известно о случаях, когда дезертиры из рядов ВСУ отрубали себе пальцы, чтобы избежать возвращения в украинскую армию.