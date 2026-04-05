Москва5 апр Вести.Специальная штурмовая рота, которая была сформирована в 225-м штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимается исключительно поиском и отловом дезертиров. Об этом рассказал представитель российских силовых структур в разговоре с РИА Новости.

По его словам, особенно широко проблема с дезертирами распространена на полигонах в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области. Там нет квалифицированных врачей и регулярно случаются вспышки различных инфекционных заболеваний, поэтому те, кого мобилизовали насильно, стараются при первой же возможности сбежать.

В 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ для поиска дезертиров сформирована "специальная штурмовая рота", которая не участвует в боевых действиях, а занимается исключительно задержанием беглецов сказал он

Силовик добавил, что после поимки сбежавших боевиков ВСУ подвергают физическим наказаниям.

Ранее стало известно о самом распространенном способе наказания в ВСУ, им стало привязывание к деревьям и избиение.