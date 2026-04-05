Стал известен самый распространенный способ наказания в ВСУ

Москва5 апр Вести.Самым частым наказанием солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало привязывание провинившихся к деревьям и избиение до полусмерти, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Самым распространенным [наказанием] являются "деревья правды", о которых неоднократно сообщалось в том числе пленными солдатами ВСУ. Речь идет о привязывании к деревьям провинившихся, которых избивают до полусмерти рассказал собеседник агентства

Ранее пленный сообщил о расстрелах боевиков ВСУ за отказ идти на передовую.