Москва3 мая Вести.ВСУ задействуют бывших членов вооруженного формирования "Смерч" для выполнения карательных операций, включая расправы над своими же военными. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства сообщил, что анализ некрологов погибших выявил присутствие в составе 101-й бригады территориальной обороны, расположенной к югу от села Сопычь, групп бойцов с опытом участия в АТО, ранее служивших в подразделении "Смерч" в Киевской области.

В составе 101-й бригады ТРО действуют группы боевиков с опытом АТО, состоящие ранее в вооруженном формировании “Смерч” говорится в сообщении

Согласно имеющимся данным, их применяют как для устранения собственных военнослужащих, так и в качестве карательных отрядов против мирных жителей. Кроме того, в силовых структурах отметили, что ВСУ испытывают острый дефицит личного состава. Для компенсации потерь на передовую отправляют сотрудников пограничной службы, дезертиров и принудительно мобилизованных.

Согласно информации, в различных военных частях систематически выявляются случаи жестокого обращения с солдатами, а на отдельных участках боевых действий фиксируются попытки мятежей, после которых участников этих инцидентов устраняют.

Ранее в начале апреля стало известно о самом распространенном способе наказания в ВСУ, им стало привязывание провинившихся к деревьям и избиение до полусмерти.