Кадровые военные ВСУ отправляют новобранцев на опаснейшие участки фронта Кадровые военные ВСУ шлют мобилизованных на опаснейшие участки фронта

Москва1 авг Вести.Кадровые военнослужащие украинской армии из ненависти отправляют новобранцев на самые опасные участки фронта в регионе. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По словам Лисняка, кадровые военные считают мобилизованных уклонистами и предателями, из-за чего отправляют их "отрабатывать долг кровью".

Они не скрывают ненависти, без подготовки специально кидают этих новобранцев на самые кровавые участки фронта – туда, где за сутки по целым ротам наносится огневое поражение: это Волчанское и Купянское направления, под Казачью Лопань рассказал замглавы ВГА

Он добавил, что между "своими" и "пришлыми" боевиками чувствуется сильное напряжение.

Один неосторожный взгляд – и вспыхивает конфликт. А на позициях это может стоить жизни всему подразделению подчеркнул Лисняк

Ранее сообщалось, что военных 225-го отдельного штурмового полка ВСУ за провинности убивают или жестоко пытают. Такую практику ввел командир подразделения Олег Ширяев.