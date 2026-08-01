Москва1 авгВести.Кадровые военнослужащие украинской армии из ненависти отправляют новобранцев на самые опасные участки фронта в регионе. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
По словам Лисняка, кадровые военные считают мобилизованных уклонистами и предателями, из-за чего отправляют их "отрабатывать долг кровью".
Они не скрывают ненависти, без подготовки специально кидают этих новобранцев на самые кровавые участки фронта – туда, где за сутки по целым ротам наносится огневое поражение: это Волчанское и Купянское направления, под Казачью Лопаньрассказал замглавы ВГА
Он добавил, что между "своими" и "пришлыми" боевиками чувствуется сильное напряжение.
Один неосторожный взгляд – и вспыхивает конфликт. А на позициях это может стоить жизни всему подразделениюподчеркнул Лисняк
Ранее сообщалось, что военных 225-го отдельного штурмового полка ВСУ за провинности убивают или жестоко пытают. Такую практику ввел командир подразделения Олег Ширяев.