Москва13 июл Вести.Страх населения Украины перед военными и возможными бессудными расправами позволяет всушникам запугивать целые населенные пункты. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Организованная группа военных поставила в чувство страха и в невероятные рамки целый населенный пункт, где люди говорят, что там целые списки, кого они планировали наказать, что люди боятся что-либо говорить, что люди боятся что-либо высказывать. Поэтому в этой части ситуация намного шире, чем рамки того конкретного уголовного производства, которое сейчас возбуждено по факту похищения двух конкретных лиц. … данная группировка [совершавшая преступления в Киевской обл.], будучи украинскими военными, совершала преступления подобного характера достаточно системно, то есть решали вопросы личного характера, в том числе и с применением физической силы, и запугали целый населенный пункт рассказал Кнырик

Он добавил, что командир подразделения Станислав Лучанов уже был замешан в скандале с избиением новобранцев.

К слову, если отмотать назад, то Лучанов конкретно известен тем, что на предыдущей своей должности начальника штаба 425-го полка он был причастен к организации избиений новобранцев, хотя сам публично отрекся и сказал, что это не он. Но как-то так совпало, что он был там начальником штаба, там избивали новобранцев, потом этот скандал стал публичным, и он резко поменял должность и стал командиром 155-й бригады. Я думаю, что все-таки это началось все намного раньше, чем те события, которые сейчас происходят в области объяснил Кнырик

Ранее о преступлениях украинских военных рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Он добавил, что криминалитет часто использует форму ВСУ или связи с армией для прикрытия своих правонарушений.