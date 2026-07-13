Москва13 июл Вести.Украинский криминалитет использует военную форму ВСУ для того, чтобы прикрыть свои расправы над мирными жителями. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Он добавил, что на "расправы" в деревни солдаты приезжают на дорогих иномарках.

[Солдаты ВСУ] приезжают к ним [мирным жителям] на расправу, на мустангах, на дорогих иномарках и ведут себя как хозяева жизни. Причем делают это, казалось бы, военнослужащие в форме, которые должны находиться на передовой. Ездят, наверное, на каких-то военных машинах. Но это в очередной раз подтверждает, что для кого война, для кого мать родная, и фактически этот криминалитет нажился на войне и решает свои вопросы, причем вот такие уголовного характера, какие-то бытовые ссоры, прикрываясь лаврами героев-патриотов. То есть они считают, что если они ходят в военной форме, то могут убивать, насиловать, и ничего им за это не будет, потому что "ну война же идет", и они - олицетворение справедливости, патриотизма рассказал Скориков

Ранее сообщалось, что военнослужащие 425-го полка ВСУ "Скала" избили прибывших к ним для проведения проверки нарушений представителей власти. Похожий инцидент уже происходил в полку ранее в 2025 году.