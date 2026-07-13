Москва13 июл Вести.Военные и политические элиты Украины пропитаны криминальным сознанием, а солдаты ВСУ рассматривают население своей страны как подопытных кроликов. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

Она добавила, что ранее бойцы ВСУ жестоко обращались с жителями Донбасса, но сейчас подобное отношение ощущает на себе уже все население Украины.

Что произошло после 2022 года? Посмотрите, как ВСУшники обращались с жителями Донбасса: в Покровске, в Мирнограде, в Угледаре и других мирных городах просто убивали людей за косые взгляды, за недовольство, высказанное в адрес ВСУ, и просто без всякой причины. И теперь это криминальное сознание, это отношение к людям как к подопытным кроликам - это все уже распространилось и на Киевскую область, и на всю территорию Украины. Кроме того, нужно еще сказать, что вся украинская элита - военные, и спецслужбы, и депутаты - они все снизу доверху проникнуты криминальным сознанием подчеркнула эксперт

Она добавила, что попытки украинских чиновников "замазать" преступления военных говорят о тесной криминальной связи между ними.

Это преступники. Это люди, которые воюют и управляют преступными методами. Они не видят в этом ничего плохого. И то, что отдельные случаи выплывают на поверхность, то, что это приобретает какой-то резонанс, то, что пытаются замазать эти преступления, говорит только об одном: украинская власть тесно связана с преступлениями, которые творятся и на Донбассе, и по всей Украине объяснила Шеслер

Ранее сообщалось, что командир 155-й бригады ВСУ самовольно оставил свою часть. Это произошло после того, как его солдатам было предъявлено обвинение в похищении и убийстве двух человек.