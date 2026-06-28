Москва28 июнВести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся к гражданским пленным как к скоту. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает ТАСС.
Как уточняет агентство, об этом глава региона заявил на встрече с пятью мирными жителями, вернувшимися из украинского плена
Они относятся, по вашим рассказам, рассказам всех, кого я встречаю, встречал, извините, просто как с скотурассказах Хинштейн
27 июня уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вместе с жителями Курской области в Россию вернулись еще двое граждан из других регионов.
Ранее Лантратова заявила в беседе с ИС "Вести", что канал, который выстраивается с украинской стороной по обмену с военнопленными и гражданскими, работает эффективно. По ее словам, в ближайшее время должны состояться очередные обмены военнопленными с Украиной.