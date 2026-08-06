Москва6 авг Вести.Судьба около 300 жителей Курской области все еще остается неизвестной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен напомнила, что с 2024 года удалось вернуть домой 170 мирных жителей Курской области, насильно и незаконно удерживаемых на территории Украины.

Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной сообщила Лантратова

Она добавила, что находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Используются все возможные гуманитарные механизмы, чтобы "установить судьбу каждого человека", подчеркнула омбдусмен.

Ранее Хинштейн признался, что от рассказов вернувшихся курян леденеет кровь. В своем канале в MAX он писал, что мирных жителей Курской области на Украине держали в тюрьмах вместе с уголовниками, били и издевались.