Москва29 мая Вести.Работа по поиску пропавших без вести жителей Курской области продолжается, на сайте правительства региона действует реестр граждан, с которыми утрачена связь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Продолжаем работу по поиску жителей Курской области. Тех, кто потерял связь с родственниками после вторжения ВСУ. Договорились и дальше координировать усилия всех ведомств. Использовать все возможности. Особое внимание — обмену информацией и работе с обращениями написала Лантратова в своем канале в мессенджере MAX

Федеральный омбудсмен также добавила, что благодаря созданному реестру родственники пропавших без вести жителей могут получить информацию о них, или передать сведения, которые помогут в поисках.

Губернатор Курской области Альберт Хинштейн 29 мая сообщил, что пропавшими без вести числятся 332 жителя региона. Граждане пропали после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курское приграничье в 2024 году.