Москалькова: атаки ВСУ на Курскую область в розыске несколько сотен человек

Москалькова заявила о розыске сотен людей после вторжения ВСУ в Курскую область Москалькова: атаки ВСУ на Курскую область в розыске несколько сотен человек

Москва14 апр Вести.Судьба нескольких сотен человек, пропавших в период оккупации боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Курской области (август 2024 – апрель 2025 гг.), до сих пор остается неизвестной.

Об этом в беседе с ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена отметила она

Ранее омбудсмен сообщила, что около 600 россиян и украинцев обратились к ней с просьбой о содействии в переезде в Россию из-за политических репрессий со стороны киевского режима.