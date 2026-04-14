Москва14 апрВести.Судьба нескольких сотен человек, пропавших в период оккупации боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Курской области (август 2024 – апрель 2025 гг.), до сих пор остается неизвестной.
Об этом в беседе с ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установленаотметила она
Ранее омбудсмен сообщила, что около 600 россиян и украинцев обратились к ней с просьбой о содействии в переезде в Россию из-за политических репрессий со стороны киевского режима.