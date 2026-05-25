Москалькова: многие возвращенные из Сум куряне остались без жилья Москалькова: многие жители Курщины, возвращенные из Сум, остались без жилья

Москва25 мая Вести.Многие жители Курской области, которых незаконно удерживали в украинском городе Сумы, потеряли свои дома. Об этом в интервью РИА Новости заявила бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Последняя группа из семи курян была возвращена на родину 11 апреля. Всего с 2024 года Киев незаконно удерживал 165 жителей Курской области.

"Многие из них лишились дома в результате агрессии украинских неонацистов. Их нужно было разместить в пункте временного размещения, обеспечить всем необходимым, восстановить документы, определить их будущее", — рассказала Москалькова.

По ее словам, аппарат федерального омбудсмена тесно взаимодействовал по вопросам помощи возвращенным с губернатором региона Александром Хинштейном.