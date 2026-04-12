Москва12 апр Вести.Возвращение жителей Курской области, незаконно удерживавшихся на территории Украины, стало результатом работы уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Об этом в эфире "СоловьёвLIVE" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что обмен был организован при посредничестве и поддержке Объединенных Арабских Эмиратов.

Это прямая заслуга Татьяны Николаевны Москальковой, которая с неимоверной настойчивостью [провела] десятки, сотни встреч, переговоров. И вот, наконец-то, последние куряне, последняя группа из семи человек, она вернулась домой сказал Мирошник

Всего в рамках договоренностей были возвращены на родину 175 российских военнослужащих, а также семь мирных жителей, остававшихся на Украине в течение года после освобождения Курской области. В настоящее время они уже встретились с родственниками и находятся в Курске, где с ними работают власти, добавил Мирошник.

Он также подчеркнул, что возращение граждан является важным результатом гуманитарных усилий и серьезнейшим шагом в данном направлении.

Ранее Москалькова поблагодарила Белоруссию за содействие в возвращении жителей Курской области, которых 11 апреля встретила на белорусско-украинской границе.