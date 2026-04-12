Мирошник: Киев удерживал мирных курян у себя как обменный фонд, это преступление

Москва12 апр Вести.Факт удерживания в украинском плену мирных жителей Курской области является преступлением и нарушением международных гуманитарных норм, заявил в эфире "Соловьёв LIVE" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме "175 на 175". Помимо находившихся в украинском плену военных РФ, в Россию вернулись семь мирных жителей Курской области. Уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Белоруссию за содействие в возвращении мирных курян на родину.

Сам факт содержания в заложниках гражданского населения – это преступление, это нарушение международных гуманитарных норм. И, по сути дела, сторона, у которой оказались гражданские жители, она должна провести репатриацию - просто передать их другой стороне без условий, без каких-либо требований, без ничего сказал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что в данном случае речь не идет об обмене военнопленными, поскольку гражданское население не участвует в военных действиях, и украинская сторона удерживала мирных жителей исключительно как обменный фонд.