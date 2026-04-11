Москва11 апр Вести.Последние 7 жителей курского приграничья, которые были насильно вывезены на территорию Украины и содержались в плену, возвращены домой. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретила мирных граждан на белорусской границе. За людьми направили транспорт и врачей для оказания необходимой помощи.

Среди курян — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них — 91 год. Все они из Суджанского района. По приезде в Курск врачи обязательно осмотрят каждого повторно. У нескольких есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая… Это последние куряне, которые были насильно вывезены на территорию Украины написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

Спасенных мирных жителей направят домой, либо разместят в ПВР, также обеспечат необходимыми вещами и помогут с оформлением всех положенных по закону выплат.

Губернатор поблагодарил Москалькову и ее аппарат, администрацию президента России, все силовые и профильные структуры за проделанную работу.

Россия и Украина 11 апреля провели обмен пленными по схеме "175 на 175". Вместе с военнослужащими были также возвращены мирные граждане из Курской области.