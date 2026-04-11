Москва11 апр Вести.Семь жителей курского приграничья, вернувшиеся из украинского плена, получат всю необходимую помощь и поддержку, в том числе с оформлением положенных выплат. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн.

Встретим, разместим их в ПВР, обеспечим всеми необходимыми вещами, поможем с оформлением всех положенных по закону выплат. Родные и близкие с волнением уже очень ждут их здесь, на Родине написал глава региона в мессенджере MAX

Россияне вернусь с территории Украины 11 апреля, в субботу. Их встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Двое мужчин и пять женщин удерживались в Сумской области, все они – жители Суджанского района, среди них – 91-летний пенсионер и незрячая женщина.