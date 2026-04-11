Москва11 апрВести.Жители приграничных районов Курской области, побывавшие в плену, сегодня вернулись в родной регион, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Всех жителей приграничья разместили в ПВР. Как и обещал, людей обеспечат всеми необходимыми вещами. Также выдали сертификаты, каждый на ₽30 тыс. — это региональная помощь для покупки самого нужного на первое времяотметил глава Курской области
Он также уточнил, что в данный момент прибывших осматривают медики, им оказывают помощь сотрудники пунктов временного размещения.
В дальнейшем вернувшимся из плена помогут оформить необходимые документы и выплаты.
Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украинырассказал Хинштейн
По его словам, в российском реестре пропавшим без вести числится еще 381 житель приграничья.