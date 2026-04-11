Жители курского приграничья вернулись на родину из украинского плена

Москва11 апр Вести.Жители приграничных районов Курской области, побывавшие в плену, сегодня вернулись в родной регион, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всех жителей приграничья разместили в ПВР. Как и обещал, людей обеспечат всеми необходимыми вещами. Также выдали сертификаты, каждый на ₽30 тыс. — это региональная помощь для покупки самого нужного на первое время отметил глава Курской области

Он также уточнил, что в данный момент прибывших осматривают медики, им оказывают помощь сотрудники пунктов временного размещения.

В дальнейшем вернувшимся из плена помогут оформить необходимые документы и выплаты.

Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины рассказал Хинштейн

По его словам, в российском реестре пропавшим без вести числится еще 381 житель приграничья.