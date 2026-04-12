Москва12 апр Вести.Жители курского приграничья, которые сегодня вернулись из украинского плена, получат сертификаты на жилье вне очереди, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Суджанского района Алексея Спиридонова.

Все меры поддержки, которые были положены, сейчас будем оформлять. По сертификатам - будем смотреть по документам, как они будут готовы, вне очереди будут получать сказал Спиридонов

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что жители приграничных районов, побывавшие в плену, сегодня вернулись в родной регион. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.