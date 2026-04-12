Москва12 апрВести.Жители курского приграничья, вернувшиеся из украинского плена, вне очереди получат жилищные сертификаты. Данные со слов главы Суджанского района Алексея Спиридонова приводит ТАСС.
По сертификатам будем смотреть по документам, как они будут готовы, вне очереди будут получатьговорится в сообщении
Спиридонов уточнил, что сразу после возвращения граждан начато оформление всех положенных мер поддержки.
Ранее сообщалось, что семеро жителей приграничных районов вернулись из плена 11 апреля.