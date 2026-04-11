Москалькова встретила в Белоруссии возвращающихся на родину курян

Москва11 апр Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретила возвращающихся с Украины жителей Курской области.

Встреча произошла на белорусско-украинской границе, сообщает ТАСС.

Вы сегодня совершили героический поступок, преодолев такое большое расстояние сказала Москалькова, обращаясь к курянам

Омбудсмен спросила их о самочувствии и убедилась, что с людьми все в порядке.

Ранее Москалькова сообщила, что последние курские заложники - пять женщин и двое мужчин, удерживаемые в Сумской области, - должны вернуться на родину 11 апреля. Переговоры были сложными, подтвердила Москалькова в беседе с журналистами.