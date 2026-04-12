Мирошник: обмен "всех на всех" с Украиной невозможен

Москва12 апр Вести.Обмен пленными по формуле "всех на всех" в текущих условиях невозможен, поскольку возвращенных военных Киев может вновь отправить на линию боевых действий. Об этом в эфире "СоловьёвLIVE" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что сейчас обмены проходят по так называемой формуле "по головам".

Нельзя провести обмен всех на всех, потому что, к сожалению, противник использует потом людей, которых им вернули, для того, чтобы вернуть их опять в окопы и дать им в руки оружие, для нас это неприемлемо сказал Мирошник

Накануне в Минобороны РФ сообщили о состоявшемся обмене пленными между РФ и Украиной по формуле "175 на 175". Помимо 175 попавших в плен российских военных, на родину вернулись семь мирных жителей Курской области.