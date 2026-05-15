Мирошник: несколько россиян вернулись из плена ВСУ в критическом состоянии

Москва15 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, которые приводит РИА Новости, во время последнего обмена военнопленными российская сторона получила десятки человек с ампутированными конечностями.

Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти. Медики выяснят, как это произошло - результат ранений или действий той стороны сказал Мирошник

Дипломат уточнил, что выяснение обстоятельств, при которых были получены травмы, потребует исследований. Мирошник подчеркнул, что десятки военнослужащих, которые возвращаются с серьезными ранениями и увечьями, выглядят многозначительно.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 украинских пленных, однако Украина отказалась от инициативы. По его словам, Киев оказался не готов к подобному шагу.