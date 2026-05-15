Москва15 мая Вести.Процесс обмена пленными – это сложная система, где нет серьезных правил и сторонам приходится проводить скрупулезную работу, чтобы доказать, что именно эти люди должны быть обменяны. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Это сложный процесс. То есть это кажется, что есть какие-то нормы, правила… Идет кропотливейшая, серьезнейшая работа, по которой встречаются группы и говорят: "Вот наш список, вот ваш список. Вот критерии, по этим критериям мы будем проводить обмены" рассказал Мирошник

Он подчеркнул, что в процессе обмена нет серьезных правил, есть только договоренности и доказательства.

Такие торги, к сожалению, идут и, к счастью, они идут за закрытыми дверями, поэтому мы видим с вами [обменянных] только тогда, когда уже это выходит на поверхность. То, что это идет за закрытыми дверями, я считаю абсолютно правильным, потому что в любой момент любое лишнее сказанное слово, любая вынесенная фамилия в эфир повлияет на то, что этого человека просто вычеркнут из этого списка отметил посол

15 мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. Российские военнослужащие уже вернулись в Москву.