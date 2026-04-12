Москва12 апр Вести.Начиная с мая прошлого года в результате обменов с Киевом Россия вернула домой около трех тысяч двухсот человек. Об этом в эфире "СоловьёвLIVE" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, после того как российский президент Владимир Путин в мае прошлого года расконсервировал стамбульский переговорный формат, гуманитарный трек начал активно работать.

Что касается обмена. Обмен, безусловно, это крайне важный шаг. И вы видите, что вот начиная с мая уже минувшего года, когда был, по сути, российским президентом расконсервирован стамбульский формат переговорный, то вот этот гуманитарный трек начал работать достаточно активно. Сейчас мы уже получили суммарно где-то в районе 3200 человек, я могу точно не сказать, но за вот этот период времени – это количество людей, которых мы вернули домой. Каждый человек, который освобожден из украинских казематов, а мы знаем, что там происходит, мы получаем массу детальной информации. Я надеюсь, что мы сможем поговорить и с этими ребятами, которые сейчас вернулись домой, для того чтобы в подробностях рассказать, что же там происходило и как ведет себя украинская власть, какие порядки там царят. Хотя, думаю, что ничего нового мы об этом не узнаем, но все-таки это дополнительные факты, которые описывают реальные подходы украинской стороны сказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что для возобновления переговоров по Украине необходима готовность к диалогу со стороны Украины и Соединенных Штатов.