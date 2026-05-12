Москва12 маяВести.Россия вернула из плена уже 3,7 тысяч бойцов, следует из материалов уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как указано в материалах омбудсмена, "3 724 военнослужащих возвращено из плена на родину", пишет ТАСС.
Ранее Москалькова сообщала, что российская и украинская стороны ежедневно ведут переговоры об очередном обмене военнопленными.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что скоро работа будет финализирована.