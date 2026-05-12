РФ вернула из плена уже 3,7 тысяч бойцов Россия вернула из украинского плена свыше 3,7 тысячи военных

Москва12 мая Вести.Россия вернула из плена уже 3,7 тысяч бойцов, следует из материалов уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как указано в материалах омбудсмена, "3 724 военнослужащих возвращено из плена на родину", пишет ТАСС.

Ранее Москалькова сообщала, что российская и украинская стороны ежедневно ведут переговоры об очередном обмене военнопленными.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что скоро работа будет финализирована.