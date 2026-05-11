Песков: надеемся, что работа по обмену пленными вскоре будет финализирована

Москва11 мая Вести.В Кремле надеются, что работа по обмену пленными с Украиной по формуле "1000 на 1000" вскоре будет финализирована. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу".

Песков отметил, что процесс – сложный и длительный, и соответствующие службы ведут работу в этом направлении.

Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет финализирована добавил он

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российская и украинская стороны ежедневно ведут переговоры об очередном обмене военнопленными.