Москалькова: по линии омбудсмена РФ передала на Украину порядка 20 детей

Москва12 мая Вести.Россия передала Украине порядка 20 детей для воссоединения семей по линии уполномоченного по правам человека. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, работа по воссоединению семей ведется и по линии уполномоченного по правам ребенка.

При этом в Россию, отметила она, вернулось гораздо меньше детей.

Между Россией и Украиной с 2023 года действует прямой канал связи, предназначенный для оперативного решения вопросов по воссоединению детей с их семьями.