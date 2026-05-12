Москва12 маяВести.Россия передала Украине порядка 20 детей для воссоединения семей по линии уполномоченного по правам человека. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, работа по воссоединению семей ведется и по линии уполномоченного по правам ребенка.
При этом в Россию, отметила она, вернулось гораздо меньше детей.
Между Россией и Украиной с 2023 года действует прямой канал связи, предназначенный для оперативного решения вопросов по воссоединению детей с их семьями.