Москалькова рассказала Путину о возвращении детей в ДНР из Европы

Москва12 мая Вести.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, во время беседы с президентом Владимиром Путиным поделилась деталями уникального случая двухлетней давности. К ней тогда обратились женщины из Донецкой Народной Республики, чьи дети были вывезены в Австрию.

По ее словам, с началом наступления российских войск Вооруженные силы Украины стали использовать школы, детские сады и интернаты в качестве опорных пунктов. Детей оттуда эвакуировали через Львов именно в Австрию. Москалькова отметила, что удалось разыскать детей двух матерей и обеспечить их возвращение на родину благодаря усилиям Министерства иностранных дел России, а также омбудсменов Турции и Австрии.

У нас был уникальный случай два года назад, когда ко мне обратились донецкие мамы о том, что их детей угнали в Германию (по их мнению - ред.). Детей вывозили через Львов, в данном случае в Австрию, где мы нашли детей этих двух матерей, и с помощью нашего министерства иностранных дел, с помощью турецкого и австрийского омбудсменов вернули этих детей сюда рассказала омбудсмен

Ранее Москалькова отметила, что по линии омбудсмена РФ передала на Украину порядка 20 детей.