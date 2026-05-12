Москалькова: сроки выплат участникам СВО бывают очень затянуты

Москва12 мая Вести.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным затронула тему, касающуюся выплат участникам спецоперации. По ее словам, в этом направлении имеются некоторые проблемы.

Москалькова обратила внимание на то, что долго решаются вопросы о направлении на военно-врачебную комиссию.

Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты отметила уполномоченный по правам человека

Татьяна Москалькова озвучила и другие социальные вопросы, с которыми к ней обращаются участники СВО. Поступают просьбы о восстановлении документов, связанных с удостоверением участника, ветерана боевых действий. Омбудсмен подчеркнула, что каждую ситуацию разбирают и решают. В большинстве случаев вопросы удается решить.

Также во время встречи Москалькова рассказала Путину о возвращении детей в ДНР из Европы.