Путин поблагодарил Москалькову за работу омбудсменом

Москва12 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой поблагодарил ее за работу на посту.

Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года по апрель 2026 года, а сейчас продолжает исполнять обязанности до присяги нового омбудсмена.

Путин отметил, что работа Москальковой была разноплановой и большой.

…Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы, - вас и всех людей, которые с вами работают, рядом с вами стоят сказал президент



Он добавил, что Москалькова и ее команда занимаются очень чувствительными и сложными для людей вопросами.

Полномочия Москальковой на посту истекли 21 апреля. Новый омбудсмен должен быть назначен Госдумой в течение 30 дней с момента истечения срока полномочий предыдущего.