Москва22 апр Вести.Новым уполномоченным по правам человека в РФ может стать депутат Госдумы Яна Лантратова. Ее кандидатуру на пост омбудсмена выдвинула фракция "Справедливая Россия – За правду". Об этом сообщил ее руководитель Сергей Миронов.

В интервью агентству ТАСС политик уточнил, что кандидатура была выдвинута 14 апреля текущего года. Сейчас Лантратова занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также должность первого замруководителя фракции.

Мы считаем, что весь ее карьерный и жизненный путь свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность пояснил Миронов

Уточняется, что срок полномочий действующего омбудсмена РФ Татьяны Москальковой завершается в апреле текущего года.

Ранее уже сообщалось, что Лантратова является главным кандидатом на пост уполномоченного по правам человека.