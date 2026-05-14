Новый омбудсмен Лантратова рассказала о значении ее медальона в виде герба РФ

Москва14 мая Вести.Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" рассказала, почему надела медальон в виде герба России на заседание Госдумы, где была назначена уполномоченным по правам человека.

Госдума 14 мая назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. Она принесла присягу прямо на заседании. Свой голос за Лантратову отдал 301 депутат.

Кандидатуру Лантратовой выдвинула фракция "Справедливая Россия". На заседании новый омбудсмен появилась с медальоном в виде герба России.

Этот медальон я не снимаю уже на протяжении многих лет. Герб Российской Федерации – это государственный символ нашей страны. Кстати говоря, мы недавно приняли закон [о защите государственных символов], соавтором которого я являюсь. Я благодарна Государственной думе за поддержку этого закона отметила Лантратова

Она также подчеркнула, что в России заложены "очень высокие" стандарты правозащитной деятельности, которые позволяют стране идти своим путем.

Могу сказать только одно – я горжусь нашей страной. У нас самая сильная, самая великая страна. И у нас замечательные люди, очень добрые сказала омбудсмен

Всего на должность уполномоченного по правам человека России рассматривались три кандидатуры. Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова. О том, что она ушла с этой должности, 14 мая сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который поблагодарил ее за работу.