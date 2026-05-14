Москва14 мая Вести.Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала ИС "Вести", в каких направлениях деятельности будет вестись ее работа.

Уже приходят обращения от людей, которым очень нужна поддержка и защита. Конечно, важно, чтобы эти обращения положительно решались и людям была оказана необходимая помощь. Для этого благодаря нашему президенту, благодаря правительству, Государственной думе уже была создана информационная система, которая поможет в том, чтобы работа уполномоченного была более доступной, чтобы была возможность абсолютно любому человеку обратиться из любой точки страны сказала она

Лантратова подчеркнула, что на посту омбудсмена намерена активно работать с региональными уполномоченными.

Большая работа предстоит по работе с институтом региональных уполномоченных. Мне очень важно, что со многими мы знакомы, понимаю их работу. Они ближе всего находятся к людям и понимают их повседневные заботы. И, конечно, из всего этого будет, когда мы будем работать таким большим командным правозащитным блоком, вытекать законотворческая деятельность, в тесном взаимодействии с Госдумой и членами Совета Федерации. Потому что из каждого обращения гражданина вытекает понимание, а где несправедливость, а где нужна законодательная донастройка отметила она

Также на посту омбудсмена Лантратова намерена вести работу по правовому просвещению.

Почему это важно? Потому что это профилактика правонарушений. Очень важно этим заниматься, особенно, когда сейчас, в период тотальной цифровизации мы видим, как нарушаются права граждан, когда работают мошенники, особенно уязвимых категорий граждан - страдают от этого и дети, и люди с инвалидностью, пожилые люди, и семьи. Предстоит колоссальная работа в этом направлении. Здесь есть инструменты — это экспертный совет, молодежный совет. Будем опираться на научное экспертное сообщество. И, конечно, на гражданское общество, потому что это для меня огромная опора сказала она

Также институт омбудсмена намерен развивать международную деятельность. По словам Лантратовой, важно, чтобы гражданин России чувствовал, что страна способна его защитить.

Важная задача — это международная деятельность. Это, с одной стороны, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, знал, что за ним страна, и страна сделает все, чтобы его защитить, чтобы чувствовал, что Россия всегда рядом. Очень важно выстроить эту тесную координацию и взаимодействие, конечно, и с Министерством иностранных дел, и с профильными структурами. Еще это важно взаимодействовать в рамках правозащитной дипломатии, развивать двустороннее сотрудничество, разъяснять наши национальные интересы и приоритеты на международном уровне. России есть чем гордиться: нам пытались навязать другую правозащитную модель, и нам удалось отстоять наш правозащитный суверенитет и высочайшие стандарты, заложенные нашим президентом пояснила она

И самым главным в деятельности омбудсмена, заметила Лантратова, является благополучие россиян и защита безопасности страны.

Самое главное для любого человека, кто занимается и связан с государственной деятельностью, — это, безусловно, защита безопасности великой страны, ее суверенитета. И, конечно, это благополучие каждого гражданина страны. Я осознаю большую ответственность перед Россией, перед народом, перед президентом и считаю, что отвечать мне предстоит только делами и результатами этих дел. И на самом деле любые слова будут не иметь смысла, если они не будут подкреплены делами и решением тех многочисленных и непростых задач, которые стоят перед уполномоченными констатировала она

В четверг 14 мая Яна Лантратова большинством голосов парламентариев Госдумы была назначена на пост уполномоченного по правам человека РФ.