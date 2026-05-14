Яна Лантратова рассказала, с чего начнет работу на посту омбудсмена

Москва14 мая Вести.Яна Лантратова, назначенная уполномоченным по правам человека в России, в интервью ИС "Вести" рассказала, с чего начнет работу на новом посту.

Госдума назначила Лантратову омбудсменом 14 мая. Она принесла присягу прямо на заседании. Всего на должность рассматривались три кандидатуры. Свои голоса за Лантратову отдал 301 депутат.

Я начну прямо сегодня с еще большего погружения в работу, со знакомства со всеми сотрудниками, с региональными уполномоченными… Я прекрасно понимаю, что в эти минуты, пока даже мы здесь находимся, приходят обращения от людей, которые очень нуждаются в защите отметила омбудсмен

Яна Лантратова также обозначила главную задачу для уполномоченного по правам человека. По ее словам, омбудсмен должен помочь каждому гражданину страны, потому что "чужой беды не бывает".

Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова. Она пожелала новому омбудсмену мужества и стойкости.