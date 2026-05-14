Лантратова: Москалькова пожелала мне мужества и стойкости на новой должности

Лантратова рассказала о напутствии Москальковой в связи с новой должностью Лантратова: Москалькова пожелала мне мужества и стойкости на новой должности

Москва14 мая Вести.Яна Лантратова, назначенная на пост уполномоченного по правам человека России, в интервью ИС "Вести" рассказала, какие напутствия ей дала бывший омбудсмен Татьяна Москалькова.

Госдума 14 мая назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. Она принесла присягу прямо на заседании. Свой голос за Лантратову отдал 301 депутат. Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова.

Сегодня Татьяна Николаевна [Москалькова] дала мне очень важное напутствие, пожелала мужества, стойкости, пожелала сохранить все то, что было создано, и дальше это развивать. Я уверена, что мы с Татьяной Николаевной будем дальше продолжать взаимодействие. Этот опыт для меня очень ценен поделилась Лантратова

Будучи главой комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Лантратова успела поработать с Москальковой и перенять ее опыт.

Татьяна Москалькова рассказала "Вестям", чем планирует заниматься после ухода с должности. Она не исключила, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы, а также поделилась планами о продолжении просветительской деятельности.