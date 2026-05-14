Лантратова рассказала о начале своего пути в правозащитной деятельности Лантратова рассказала о том, как стала правозащитницей

Москва14 мая Вести.Яна Лантратова, сменившая на посту омбудсмена Татьяну Москалькову, в комментарии ИС "Вести" рассказала о начале своей правозащитной деятельности.

Она отметила, что по ее инициативе в 2012 году был организован Союз добровольцев России. Однако до этого она активно помогала детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Началось все действительно с юного возраста, когда я организовывала мероприятия в детских домах и интернатах. У нас был принцип - всегда оставить номер телефона, чтобы ребенок мог позвонить старшему товарищу и обратиться со своей проблемой. Действительно, мне раздался звонок, когда позвонил ребенок и рассказал о той несправедливости, о том, как мошенники пытаются воспользоваться ситуацией, сделать так, чтобы он не получил и лишился впоследствии государственной квартиры. И, когда я стала защищать этих детей, началась моя правозащитная деятельность. Нам удалось помочь 37 детям в получении государственной квартиры, сохранения ее от мошенников рассказала она

Лантратова также отметила, что совместно с волонтерами-добровольцами она активно участвовала в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

И, когда я уже увидела очень много вокруг молодых, с горящими глазами добровольцев, которые хотят объединиться на основании какого-то общего дела - тогда еще не было в России Всероссийской добровольческой организации - мы создали, зарегистрировали организацию Союз добровольцев России. А потом, конечно, началась очень большая деятельность отметила Лантратова

Омбудсмен подчеркнула, что волонтеры объединения активно участвовали в оказании гумпомощи регионам Донбасса.

Когда начались боевые действия на Донбассе, вся наша команда передавала гуманитарную помощь, помогала в спасении людей из-под обстрелов и вела действительно очень большую работу, помогая абсолютно всем, кто попал в трудные жизненные ситуации. Это была и добровольческая, и правозащитная деятельность. Я сама вышла из гражданского общества, работала в Совете по правам человека при президенте. И сейчас, возглавляя профильный комитет, конечно, этот накопленный опыт мне очень сильно помогал в работе. И еще [помогало] понимание, что со мной огромная, по всей стране, команда. И теперь эта команда станет намного больше. И я надеюсь, что это даст возможность помогать еще большему количеству людей заявила она

В четверг, 14 мая, кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена по правам человека на голосовании в Госдуме 14 мая поддержал 301 депутат Госдумы РФ, против проголосовали четыре человека, а воздержались — двое. Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова.