Москва14 мая Вести.Яна Лантратова, назначенная на пост уполномоченного по правам человека, в комментарии ИС "Вести" заявила, что является главной задачей омбудсмена.

Самая главная задача уполномоченного - это помочь абсолютно каждому гражданину своей страны, потому что чужой беды не бывает. Я, конечно, чувствую невероятную ответственность перед своей страной, перед народом России и перед президентом. Для меня это большая часть и ответственность сказала она

Кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена по правам человека на голосовании в Госдуме 14 мая поддержал 301 депутат, против проголосовали четыре человека, а воздержались — двое.

Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова.