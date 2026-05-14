Москалькова рассказала, чем хотела бы заниматься после ухода с поста омбудсмена Москалькова не исключила, что будет баллотироваться в ГД, покинув нынешний пост

Москва14 мая Вести.Татьяна Москалькова, покинувшая пост уполномоченного по правам человека России, в интервью ИС "Вести" рассказала, чем будет заниматься дальше.

Москалькова отметила, что покидает пост омбудсмена "с переживаниями", однако испытывает радость за назначенную на эту должность Яну Лантратову.

Я не исключаю, что буду баллотироваться в Государственную Думу. Я также хотела бы заниматься и просветительской работой, которой занималась на посту уполномоченного по правам человека. У меня есть предложение и в Научно-образовательном центре по правам человека… Это тоже очень интересная работа. И самое главное, чтобы у нас были силы и возможности по-прежнему помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию поделилась Москалькова

Она пожелала сотрудникам аппарата омбудсмена продолжать так же самоотверженно работать, а Яне Лантратовой – сделать институт уполномоченного "более доступным и современным для человека".

В первую очередь, [хочу пожелать Яне Лантратовой] мужества защищать людей, пострадавших от неправильных решений органов власти. Я хотела бы пожелать ей сил, принципиальности оказывать помощь и тем, кто не пострадал от нарушений со стороны органов власти, но нуждающихся в этой помощи, как нуждались курские жители, которые стали заложниками украинских нацистов, и мы возвращали их, как нуждались в этом наши моряки гражданские, которых мы возвращали сказала Москалькова

14 мая Яна Лантратова была назначена уполномоченным по правам человека РФ. Ее кандидатуру поддержали 301 депутат. Ранее этот пост более десяти лет занимала Татьяна Москалькова.