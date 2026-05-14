Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в РФ Москалькова завершила работу на посту омбудсмена

Москва14 мая Вести.Татьяна Москалькова, десять лет работавшая уполномоченным по правам человека в РФ, покинула этот пост, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поблагодарив ее за работу.

Председатель Госдумы отметил важность такого правозащитного института, как институт омбудсмена.

Мы говорим ей (Москальковой – ред.) слова благодарности, многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института заявил Володин на заседании нижней палаты парламента

По его словам, институт совершенствовался и повышал качество работы, омбудсмены занялись не политическими вопросами, а темой прав человека.

На заседании Госдумы в четверг депутаты проводили Москалькову аплодисментами.

Это тяжелейший труд, большое количество обращений, тысячи обращений… Мы вам аплодируем и вашим коллегам в регионах сказал спикер Госдумы

Ранее Москалькову за все сделанное на посту омбудсмена поблагодарил президент Владимир Путин.

Госдума готовится выбрать нового омбудсмена 14 мая. В список претендентов вошли Артём Прокофьев от КПРФ, Иван Сухарев от ЛДПР и Яна Лантратова, выдвинутая "Справедливой Россией".