Депутат Леонов: Москалькова будет в должности до назначения нового омбудсмена

Полномочия Москальковой продлятся до назначения нового омбудсмена РФ Депутат Леонов: Москалькова будет в должности до назначения нового омбудсмена

Москва16 апр Вести.Полномочия Татьяны Москальковой продлятся до принятия присяги новым уполномоченным по правам человека в России, которого Государственная дума должна будет назначить в срок до 21 мая. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов ("Новые люди").

Он напомнил, что Москалькова приносила присягу на второй пятилетний срок 22 апреля 2021 года. Ее полномочия истекают 21 апреля 2026 года.

Есть один момент: полномочия [омбудсмена], согласно закону, прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным уполномоченным... До момента, пока не принесет присягу следующий уполномоченный, Татьяна Николаевна будет исполнять свои обязанности пояснил Леонов

Новый омбудсмен должен быть назначен ГД в течение 30 дней с момента истечения срока полномочий предыдущего, уточнил он.

По словам Леонова, на данный момент в профильный комитет никаких предложений по кандидатам не поступало.

Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. В текущем году заканчивается второй срок ее полномочий, он предельный.

Ранее Москалькова предложила пригласить иностранных омбудсменов на выборы в Госдуму. По ее словам, Это бы повысило открытость голосования.