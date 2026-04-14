Москалькова предложила пригласить иностранных омбудсменов на выборы в Госдуму Москалькова: омбудсмены из-за рубежа повысят открытость выборов в Госдуму

Москва14 апр Вести.Иностранные омбудсмены могут быть приглашены в Россию на выборы в Госдуму в качестве наблюдателей. Это бы повысило открытость голосования, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Такое заявление она сделала в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов​​​. Ее слова приводит РИА Новости.

Омбудсмены и представители офисов омбудсменов … смогут повысить легитимность, доступность и открытость наших предстоящих выборов в высший орган законодательной власти - Государственную думу сказала Москалькова

30 марта лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что итоги формирования новой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на ближайшие пять лет - залог того, что выборы в России пройдут в штатном режиме.