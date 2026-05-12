Москва12 маяВести.Государственная Дума в ближайший вторник, 14 мая, планирует принять решение по кандидатуре уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Этот пункт повестки был предварительно согласован на встрече спикера палаты Вячеслава Володина с лидерами фракций.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД. Обсуждались актуальные вопросы повестки <...>. Среди них <…> вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ, которое на конкурентной основе состоится 14 маясообщили в Госдуме
Срок полномочий действующего омбудсмена РФ Татьяны Москальковой завершается в апреле 2026 года.
Ранее сообщалось, что кандидатура депутата Лантратовой от фракции "Справедливая Россия" выдвинута на пост омбудсмена РФ.