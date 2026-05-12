Госдума готовится выбрать нового омбудсмена 14 мая

Москва12 мая Вести.Государственная Дума в ближайший вторник, 14 мая, планирует принять решение по кандидатуре уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Этот пункт повестки был предварительно согласован на встрече спикера палаты Вячеслава Володина с лидерами фракций.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД. Обсуждались актуальные вопросы повестки <...>. Среди них <…> вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ, которое на конкурентной основе состоится 14 мая сообщили в Госдуме

Срок полномочий действующего омбудсмена РФ Татьяны Москальковой завершается в апреле 2026 года.

Ранее сообщалось, что кандидатура депутата Лантратовой от фракции "Справедливая Россия" выдвинута на пост омбудсмена РФ.