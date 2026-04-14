Памфилова пригласила международных наблюдателей на выборы в Госдуму в 2026 году Памфилова: ЦИК РФ открыта к международному сотрудничеству

Москва14 апр Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России полностью открыта к сотрудничеству на международном уровне и надеется увидеть много зарубежных наблюдателей на выборах в Госдуму. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Соответствующее заявление она сделала в ходе международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения экспертизы электоральных процессов.

В 2026 году выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября.

Мы действительно открыты к очень широкому взаимодействию и сотрудничеству с вами (зарубежными наблюдателями. – Прим. ред.), и я надеюсь, что многих из вас мы увидим на предстоящих выборах, федеральных выборах, важных для нас выборах в сентябре этого года – выборах депутатов Государственной думы России. И я с удовольствием вас приглашаю заявила Памфилова

Ранее стало известно, что порядка 2,1 тыс. человек, 17% из которых – участники специальной военной операции (СВО), подали заявки на участие в процедуре предварительного голосования (праймериз) "Единой России" для отбора кандидатов в Госдуму.