Москва14 апрВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России полностью открыта к сотрудничеству на международном уровне и надеется увидеть много зарубежных наблюдателей на выборах в Госдуму. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Соответствующее заявление она сделала в ходе международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения экспертизы электоральных процессов.
В 2026 году выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября.
Мы действительно открыты к очень широкому взаимодействию и сотрудничеству с вами (зарубежными наблюдателями. – Прим. ред.), и я надеюсь, что многих из вас мы увидим на предстоящих выборах, федеральных выборах, важных для нас выборах в сентябре этого года – выборах депутатов Государственной думы России. И я с удовольствием вас приглашаюзаявила Памфилова
Ранее стало известно, что порядка 2,1 тыс. человек, 17% из которых – участники специальной военной операции (СВО), подали заявки на участие в процедуре предварительного голосования (праймериз) "Единой России" для отбора кандидатов в Госдуму.