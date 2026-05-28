Элла Памфилова: голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным ЦИК РФ планирует сделать голосование на выборах в Госдуму трехдневным

Москва28 мая Вести.Центральная избирательная комиссия РФ склоняется к проведению грядущих выборов в Государственную думу в многодневном формате. Об этом заявила председатель ведомства Элла Памфилова в ходе встречи с представителями политических партий. Единый день голосования запланирован на 20 сентября 2026 года.

Я хочу сказать, что мы с коллегой предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное, поскольку это запрос наших избирателей — так удобнее подчеркнула Памфилова

Ранее глава Центризбиркома предупредила участников процесса, что предстоящие выборы депутатов Госдумы в 2026 году станут "наиболее трудной избирательной кампанией за последние несколько лет".